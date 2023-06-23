Давати оцінки результатів контрнаступу Збройних сил України поки що передчасно. Наступальні дії зараз в активній фазі. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Щодня у нас є просування. Щодня. Так, це поступово, але наші закріплюються на цих рубежах і вони просуваються впевнено", - сказала вона у відповідь на питання щодо повідомлень іноземних ЗМІ про те, що контрнаступ нібито не виправдав очікувань.

Чиновниця нагадала, що були приклади миттєвого звільнення територій, а були й інші приклади.

Якщо ми говоримо про Херсон, дуже довго формувалася ситуація із Силами оборони, щоб потім можна було ефективно звільнити місто.

Заступниця міністра оборони думає, що "передчасно робити оцінки, тому що сам наступ, наступальні дії тривають".