ФСБ закликала бойовиків "Вагнера" не виконувати накази Євгена Пригожина та затримати його. Про це інформує Центр громадських зв'язків ФСБ.

"Закликаємо бійців ПВК не робити непоправної помилки, припинити будь-які силові дії проти російського народу, не виконувати злочинні та зрадницькі накази Пригожина, вжити заходів для його затримання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, слідчим управлінням ФСБ росії 23 червня 2023 року законно та обґрунтовано порушено кримінальну справу стосовно Пригожина О.В. за статтею 279 Кримінального кодексу російської федерації за фактом організації збройного заколоту. Про це повідомляє Генпрокуратура росії у соцмережах.

За цей "злочин" передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.