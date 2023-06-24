Масована нічна атака: Залужний розповів, якими ракетами били росіяни [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські війська вночі 24 червня під час повітряної тривоги завдали ударів по території України. Окупанти вдарили крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс і Ту-22м3, ракетами морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
"Літаки стратегічної авіації у кількості десяти одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.
Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів дев'ятьма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох ракет морського базування "Калібр". Із півдня противник атакував двома ударними дронами Shahed", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".
"Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу", - додали у зведенні.
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