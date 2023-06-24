"Уважно стежимо за ситуацією": Сунак обговорить із Зеленським переворот у росії [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтримує зв'язок із союзниками на тлі заколоту групи "Вагнер".
Прем'єр-міністр закликав усі залучені сторони захищати життя мирних мешканців. Він зазначив, що у суботу поговорить із президентом України Володимиром Зеленським та іншими західними лідерами.
"Ми уважно стежимо за ситуацією, оскільки вона розвивається на місці, поки ми говоримо. Найважливіше, що я хотів би сказати, це те, що всі сторони повинні нести відповідальність та захищати цивільних осіб, і це все, що я можу сказати на цей момент", - сказав він.
На питання, чи розмовляв він із Зеленським, Сунак сказав: "Я на зв'язку з нашими союзниками".
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