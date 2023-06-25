Україна зосереджена на досягненні цілей контрнаступу - Кулеба [ Редагувати ]
Дії Сил оборони України щодо звільнення всіх окупованих російськими загарбниками територій нашої країни під час контрнаступу залишаються у фокусі уваги найвищого військового та політичного керівництва держави.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.
Чиновник у цьому контексті відзначив підтримку країн-партнерів, які надають допомогу Україні у відбитті повномасштабного вторгнення РФ.
"Україна залишається зосередженою на досягненні цілей свого контрнаступу на території України при непохитній підтримці наших американських союзників", - написав Кулеба.
Так, глава МЗС України повідомив про телефонні переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у суботу. Під час розмови сторони також торкнулися ситуації в РФ на тлі бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
по темі
Американські танки Abrams, які обіцяли передати США, можуть взяти участь вже у цьому контрнаступі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмови з главою МЗС Йорданії Айманом Сафаді та головним дипломатом Перу Аною Джервасі
Військове повстання в рф засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та його похід на Москву показало слабкість кремля, і, найімовірніше, завдасть істотних збитків зусиллям країни-агресора у її війні проти України
Попри те, що командир ПВК "Вагнера" Євген Пригожин таки й не дійшов до Москви він зміг показати, що монополії на насильство більше немає
Україна потрібна отримати від країн Заходу всю зброю, необхідну для захисту від Росії. Києву потрібні F-16 та ATACMS