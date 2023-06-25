Санітару загрожує до 15 років тюрми

У Харкові затримали санітара психіатричного закладу через вбивство агресивного пацієнта: спочатку душив пацієнта, а потім забив його до смерті кулаками. Про це повідомила поліція Харківській області.

21 червня до обласної клінічної психіатричної лікарні у супроводі працівників бригади швидкої медичної допомоги та поліцейських доставили 46-річного громадянина з важким психічним розладом, який поводився неадекватно та агресивно.

У палаті пацієнт продовжував вести себе агресивно та чинити фізичний опір працівникам медичного закладу. Між чоловіком та санітаром виник конфлікт.

Для знерухомлення агресивного пацієнта 45-річний санітар декілька разів рукою стиснув шию потерпілого. Надалі, усвідомлюючи власну перевагу у свої фізичній силі та той факт, що останній не має змоги чинити опір, санітар зі значною силою почав наносити пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу.

Коли, що потерпілий перестав подавати ознаки життя, санітар-убивця вирішив приховати свій злочин. Він повідомив медичному персоналу про різке погіршення стану здоров’я пацієнта і необхідність проведення реанімаційних заходів.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та санкціонованого обшуку у приміщенні лікарні поліцейські Харківського РУП №2 встановили свідків та вилучили речові докази щодо причетності до смерті потерпілого одного із санітарів цього медичного закладу.

24 червня бійці полку поліції особливого призначення затримали 45-річного чоловіка. Як з'ясувалося, він ще працював обвалювальником м’яса на одному з м’ясокомбінатів.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.