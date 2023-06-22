Понад 500 житлових будинків у Харкові не підлягають відновленню. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Стільки руйнації, скільки є у Харкові - жодне місто таких руйнацій не має. Десь 500 житлових будинків не підлягають відновленню. Це встановлюватиме експертиза інструментальна, де експерти дадуть меседж що можна відновити, встановити. Але хочу сказати, що вже зараз в нас є декілька таких інфраструктурних об'єктів, житлових будинків, які зовсім неможливо буде відновити. На їх міці звісно ми будемо будувати нові будинки чи проекти", - зазначив Терехов.

Він додав: "Ми покроково розписали алгоритм. Я дуже вдячний нашому доброму другу - лорду Норману Фостеру. Я мав із ним потужну зустріч щодо майбутнього відновлення Харкова. Звісно, економічний блок, який є у генеральному плані розвитку міста - це фундамент, основа того, яким буде Харків. А Харків буде - індустріальне місто, місто ІТ-технологій, місто інновацій. Що стосується житлових будинків, вони будуть будуватись по новітнім технологіям. Я доніс це до інвесторів, до політиків, державних діячів".