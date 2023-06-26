Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що після перевороту в росії, який організував власник ПВК "Вагнера" євген пригожин, російський диктатор володимир путін остаточно втратив свій імідж. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що з міжнародними злочинцями мало хто хоче спілкуватися - навіть країни, де демократичні цінності стоять не в першому ряді.

Юсов додав, що особливо немає бажання серйозно працювати з диктаторами, якщо вони не контролюють ситуацію у власній країні. При цьому формально партнери рф або країни, які все ще підтримують з нею якусь комунікацію заявляють, що бунт пригожина - це внутрішня російська справа і нічого не сталося.

Звичайно, напроти умовного путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик. Це людина, образ, який втратив імідж особи, яка, так, кривавий вбивця, злочинець, але він контролює величезну територію, ядерну зброю, фінансово-економічні питання. Всі переконались, що це не так. Всі переконались, що і король голий і будинок картковий.

пригожин додав, що переворот у росії безумовно буде мати подальші катастрофічні наслідки для режиму путіна.