"ЗСУ зачистили західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас" - Сирський [ Редагувати ]
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.
Він опублікував відео з камери GoPro військових 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Саме ці військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф.
Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.
На відео також показана успішна евакуація пораненого бійця.
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