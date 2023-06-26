У ДТП на Черкащині загинуло чотири людини, шість травмовані (фото) [ Редагувати ]
У дорожній аварії на Черкащині загинули 4 людини, ще 6 отримали травми. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
26 червня на трасі "Стрий-Ізварине", поблизу села Бабанка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса "Volkswagen" та вантажного автомобіля "Renault".
Внаслідок зіткнення 4 особи загинули, ще 6 - отримали травми.
Рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС здійснено деблокування 4 загиблих із понівеченого авто та одного постраждалого.
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