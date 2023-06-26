У дорожній аварії на Черкащині загинули 4 людини, ще 6 отримали травми. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

26 червня на трасі "Стрий-Ізварине", поблизу села Бабанка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса "Volkswagen" та вантажного автомобіля "Renault".

Внаслідок зіткнення 4 особи загинули, ще 6 - отримали травми.

Рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС здійснено деблокування 4 загиблих із понівеченого авто та одного постраждалого.