На початку червня Збройні сили України втратили один український літак, а не 20, як стверджує у своїх зведеннях міноборони рф. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія у своїх зведеннях знищує на місяць по 20 літаків, а то й більше наших. Хочу зазначити, що в червні так, у нас була втрата літака. Це було на початку місяця, на жаль, таке трапляється, це війна. Але це один...

Неодноразово ворог намагався за останні два тижні атакувати аеродроми: це і Кропивницький, і Дніпро (атака Х-22), і Старокостянтинів. Ворог насамперед хоче знищити і озброєння, яке дають партнери, і літаки, які виконують щодня десятки бойових вильотів...

Літаки, звичайно, розосереджені, їх ховають, і вони продовжують виконувати завдання. І жодна російська статистика їх не знищить.