У ЗСУ повідомили, скільки літаків Україна втратила у червні [ Редагувати ]
На початку червня Збройні сили України втратили один український літак, а не 20, як стверджує у своїх зведеннях міноборони рф. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Росія у своїх зведеннях знищує на місяць по 20 літаків, а то й більше наших. Хочу зазначити, що в червні так, у нас була втрата літака. Це було на початку місяця, на жаль, таке трапляється, це війна. Але це один...
Неодноразово ворог намагався за останні два тижні атакувати аеродроми: це і Кропивницький, і Дніпро (атака Х-22), і Старокостянтинів. Ворог насамперед хоче знищити і озброєння, яке дають партнери, і літаки, які виконують щодня десятки бойових вильотів...
Літаки, звичайно, розосереджені, їх ховають, і вони продовжують виконувати завдання. І жодна російська статистика їх не знищить.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 26 червня окупанти втратили в Україні 314 літаків і 308 гелікоптерів.
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