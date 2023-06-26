"Потрібно збільшити допомогу Україні": у ЄС зробили висновки після бунту Пригожина [ Редагувати ]
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Країни Євросоюзу, обговорюючи бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, дійшли висновку, що допомогу Україні потрібно збільшити до безпрецедентного рівня.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.
Боррель після зустрічі глав МЗС Євросоюзу підкреслив, що ситуація навколо Росії після такої спроби державного перевороту залишається "складною та непередбачуваною".
"Але висновок нашої дискусії зрозумілий, і вони (глави МЗС країн ЄС - ред.) хочуть це підкреслити: продовжувати підтримувати Україну більше, ніж будь-коли, продовжувати і збільшувати підтримку всіх видів і, зокрема, військову підтримку, бо війна вирує сильніше, ніж будь-коли", - зазначив Боррель.
Чиновник також додав, що Євросоюз уже працює над своєю новою стратегією на тлі дій Пригожина. Усі країни-члени блоку також аналізують різні сценарії розвитку подій.
Варто зауважити, що глави МЗС Євросоюзу сьогодні не змогли погодити новий транш на військову допомогу Україні, оскільки його заблокувала Угорщина.
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