Як відбувалася деокупація Рівнополя: у ЗСУ розкрили деталі [ Редагувати ]
Українським захисникам довелося подолати мінні загородження окупантів для звільнення села Рівнополя Донецької області.
Про це заявив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
"З усіх боків цей населений пункт був оточений мінними полями дуже складного характеру. Інженерні війська пробили коридор і, власне, таким чином відбулася деокупація", - розповів Шершень.
Він уточнив, що наразі у населеному пункті відбуваються стабілізаційні заходи.
При цьому, за словами Шершня, у Рівнополі не залишалося жодного мирного мешканця, оскільки це село було повністю зруйноване.
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