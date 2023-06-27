Американська розвідка стежить "дуже уважно" за ситуацією навколо Запорізької АЕС. І поки, зазначає представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, США не бачать, що загроза підриву російськими окупантами ядерного обєкту неминуча.

Українська розвідка, водночас, попереджає про серйозні ризики, адже окупанти замінували чотири блоки з шести. А в Запорізькій області вже мають план дій на випадок атомного теракту.

Ворожі обстріли, із півдесятка блекаутів, розміщення військової техніки та мінування територій. Через дії рашистів тимчасово окупована Запорізька АЕС вже не раз опинялась на межі катастрофи. Зараз над атомною станцією нависла чергова загроза. За останніми даними української розвідки, росія вже завершила підготовку до теракту на ядерному об'єкті.

План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз.

На атомній станції окупанти замінували ставок-охолоджувач. Біля двох реакторів розмістили техніку із вибухівкою. В ГУР не виключають: московити можуть вдатися до теракту із викидом радіації, аби зупинити український контрнаступ. Тож зараз Україна готується до будь-якого розвитку подій. Знати, як діяти в разі катастрофи, мають і самі громадяни.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України:

Якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говорим про те, що кожен громадянин має закритись у себе в приміщенні. Закрити вентиляції, системи вентиляції мають бути виключені, кондиціонери, обігрівачі і т.д., ущільнити слід всі отвори, які є в будинку або в квартирі, або змоченою тканиною або скотчем.

Наразі ситуація на АЕС контрольована. Рівень радіації, а його вимірюють на Запоріжжі щодві години, в нормі. Достатньо і води у ставку-охолоджувачі. В обладміністрації запевняють: мають план дій на випадок надзвичайної ситуації. Найближчим часом в регіоні проведуть додаткові навчання щодо взаємодії між усіма службами та евакуації людей із п'ятдесяти-кілометрової зони.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Під час навчання ми побачимо дійсно які сили і засоби у нас є, можуть бути задіяні це, по-перше. Робота штабів, робота всіх наших громад, як вони на зв'язку, які вони виконують не виконують завдання. Що вони виконують безпосередньо, що вони мають виконати.

У разі реальної загрози на Запоріжжі під евакуацію підпадають близько ста тридцяти восьми тисяч людей. Це жителі Василівського й Запорізького районів та двох районів обласного центру. Запоріжці, з якими ми поговорили на вулиці, кажуть, уважно стежать за новинами про АЕС.

Марина, жителька Запоріжжя:

Постоянно смотрю новостіи постоянно читаю об этом, страшно, но надеюсь, что не произойдет этого.

Любов, жителька Запоріжжя:

Речі зібрані на всяк випадок і стоять якби напоготові.

Тим часом працівники деяких аптек констатують: попит на калію йодид виріс. Ми обійшли з пів десятка закладів, і цей препарат знайшли лише в одному місці.

Тетяна Антонова, завідувачка аптеки:

Люди приходять, запитують, цікавляться, як приймати, якщо що, ми все розповідаємо, інструкцію теж розповідаємо теж по інструкції, але наразі зараз його нема, тому що його вже весь викупили.

Данило Бражніков, завідувач аптеки:

Зараз ажіотажу на калій йодид немає, він був у перший період, коли зайшла мова за атомну станцію. Зараз його зовсім немає.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадують: вживати калію йодид потрібно тільки за реальної загрози і лише після офіційного сповіщення.

Тарас Тищенко, гендиректор Запорізького облцентру контролю та профілактики хвороб МОЗ України:

Калій йодид то є дуже специфічний препарат, дуже токсичний, він використовується виключно однократно лише після отримання від центральних органів виконавчої влади сигналу. В жодному чині ви не повинні його з профілактичною метою або якось інакше вживати заздалегідь.

Інакше калію йодид може навпаки зашкодити здоров'ю, наголошують фахівці. А ще посадовці, медики та правоохоронці закликають людей довіряти лише офіційним джерелам інформації та в жодному разі не панікувати.