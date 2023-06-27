Вже три тижні на Херсонщині долають наслідки підриву Каховської ГЕС: допомагають волонтери з усієї країни [ Редагувати ]
Вже три тижні на Херсонщині долають наслідки підриву Каховської ГЕС. Під обстрілами та у багнюці люди намагаються врятувати вцілілі речі та відбудувати своє житло. На допомогу приходять волонтери з усієї країни. Продовжить Наталя Сінченко.
Галина Степанова - жителька Херсонщини:
Вот это мой дом. Не знаю как в нем жить, что делать и с чего начать. Пенсия у меня 2500 и больше ничего.
Пані Галина прийшла подивитися на своє зруйноване житло.
Галина Степанова - жителька Херсонщини:
Мы это обнаружили 8 числа. Упала стенка. Вот и все. Упала балка.. Мы успели эвакуироваться, с перепугу забыли собаку. Потом дочка прибежала за собакой - по колени вода уже была.
Повернутися у свій будинок для Галини поки що - це тільки мрії. Тож жінка з донькою мешкає у знайомих.
Галина Степанова- жителька Херсонщини:
Присматривали за домом и нам дали немножко по жить. Период не сказали на сколько, ну на зиму где- то надо искать. Долго там жить нельзя. Месяц - два не больше.
У скруті нині тисячі херсонців. Люди благають про допомогу.
Олександр – волонтер:
Нам сейчас заявка пришла на на 500 семей. Это те, что повазвращались и те, которые здесь были, а также маломобильные и пенсионеры. Они в основном не выезжали. Стараемся прислушиваться к людям. Задавать им конкретные вопросы - что надо. На данный момент мы помощь свою останавливать не будем. Это наш город.
У місті розгорнули гуманітарні хаби, де кожен може отримати допомогу.
Волонтери об'єднуються з усієї країни та приїжджають допомагати. Денис з Миколаєва, утім, з перших днів війни волонтерить у Херсоні.
Денис – волонтер:
Зараз завантажили їжу швидкого приготування, дезінфектори, дитяче харчування, вологі серветки, ліки, нижню білизну. І вже найближчим часом будем відправляти до Херсону.
Вода на Херсонщині спала, а від цього наслідки руйнувань ще помітніші.
Денис – волонтер:
Наслідки і масштаби руйнування зростають з кожним днем, тому кожна людина повертається до себе додому, вона спостерігає результат підтоплення, вона бачить те сміття, що намило в результаті тієї течії і ці люди дуже потребують допомоги.
Запити на гуманітарну допомогу зростають щодня. Крім харчів та питної води, люди потребують будівельних матеріалів, зарядних пристроїв, усього, що допоможе вижити.
Денис – волонтер:
Люди потребують будівельні засоби, люди потребують якісь тимчасові прихистки, домівки типу будівель на колесах, типу мобільних вагончиків, тому, що багато хто з людей не хоче виїжджати, вони кажуть "тут мій дом". Я хочу бути тут, залишитися тут і потихеньку відбудовувати, те що стихія зламала.
Утім, спокійно відбудовувати зруйноване житло нелегко. Адже весь час путінська армія обстрілює Херсонщину.
Галина Степанова - жителька Херсонщини:
Стреляют, только что обстреливали. Обстрелы были. Постоянно каждый день почти. Летает со всех сторон - не знаешь куда прятаться.
Проте люди перечікують обстріли, а потім гуртуються і роблять своє.
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