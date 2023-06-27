Вода на Херсонщині спала, а від цього наслідки руйнувань ще помітніші.

Вже три тижні на Херсонщині долають наслідки підриву Каховської ГЕС. Під обстрілами та у багнюці люди намагаються врятувати вцілілі речі та відбудувати своє житло. На допомогу приходять волонтери з усієї країни. Продовжить Наталя Сінченко.

Галина Степанова - жителька Херсонщини:

Вот это мой дом. Не знаю как в нем жить, что делать и с чего начать. Пенсия у меня 2500 и больше ничего.

Пані Галина прийшла подивитися на своє зруйноване житло.

Галина Степанова - жителька Херсонщини:

Мы это обнаружили 8 числа. Упала стенка. Вот и все. Упала балка.. Мы успели эвакуироваться, с перепугу забыли собаку. Потом дочка прибежала за собакой - по колени вода уже была.

Повернутися у свій будинок для Галини поки що - це тільки мрії. Тож жінка з донькою мешкає у знайомих.

Галина Степанова- жителька Херсонщини:

Присматривали за домом и нам дали немножко по жить. Период не сказали на сколько, ну на зиму где- то надо искать. Долго там жить нельзя. Месяц - два не больше.

У скруті нині тисячі херсонців. Люди благають про допомогу.

Олександр – волонтер:

Нам сейчас заявка пришла на на 500 семей. Это те, что повазвращались и те, которые здесь были, а также маломобильные и пенсионеры. Они в основном не выезжали. Стараемся прислушиваться к людям. Задавать им конкретные вопросы - что надо. На данный момент мы помощь свою останавливать не будем. Это наш город.

У місті розгорнули гуманітарні хаби, де кожен може отримати допомогу.

Волонтери об'єднуються з усієї країни та приїжджають допомагати. Денис з Миколаєва, утім, з перших днів війни волонтерить у Херсоні.

Денис – волонтер:

Зараз завантажили їжу швидкого приготування, дезінфектори, дитяче харчування, вологі серветки, ліки, нижню білизну. І вже найближчим часом будем відправляти до Херсону.

Вода на Херсонщині спала, а від цього наслідки руйнувань ще помітніші.

Денис – волонтер:

Наслідки і масштаби руйнування зростають з кожним днем, тому кожна людина повертається до себе додому, вона спостерігає результат підтоплення, вона бачить те сміття, що намило в результаті тієї течії і ці люди дуже потребують допомоги.

Запити на гуманітарну допомогу зростають щодня. Крім харчів та питної води, люди потребують будівельних матеріалів, зарядних пристроїв, усього, що допоможе вижити.

Денис – волонтер:

Люди потребують будівельні засоби, люди потребують якісь тимчасові прихистки, домівки типу будівель на колесах, типу мобільних вагончиків, тому, що багато хто з людей не хоче виїжджати, вони кажуть "тут мій дом". Я хочу бути тут, залишитися тут і потихеньку відбудовувати, те що стихія зламала.

Утім, спокійно відбудовувати зруйноване житло нелегко. Адже весь час путінська армія обстрілює Херсонщину.

Галина Степанова - жителька Херсонщини:

Стреляют, только что обстреливали. Обстрелы были. Постоянно каждый день почти. Летает со всех сторон - не знаешь куда прятаться.

Проте люди перечікують обстріли, а потім гуртуються і роблять своє.