лукашенко розпорядився привести армію в повну бойову готовність [ Редагувати ]
Глава білоруського режиму олександр лукашенко розпорядився привести армію в повну бойову готовність. Про це свідчить його заява під час церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу.
Мною було віддано всі розпорядження щодо приведення армії на повну бойову готовність.
Крім того, він заявив, що нібито білоруська опозиція на тлі подій у росії вже готова була реалізувати сценарій збройного заколоту, але "відбувся фальстарт".
Тим більше що й втікачі (опозиціонери, - ред.) наші заметушилися. Щоправда, фальстарт стався. Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність хоч якихось результатів. Встигли навіть опублікувати чергові заклики та плани. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій "збройного заколоту": треба ж звітувати.
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