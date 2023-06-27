Європейські ігри-2023: штовхальниця ядра вийшла на 100-метрівку з бар’єрами (відео) [ Редагувати ]
На Європейських іграх у Польщі дві легкоатлетки з Бельгії отримали травми та не змогла вийти на 100-метровий забіг із бар'єрами.
Невихід загрожував бельгійській збірній дискваліфікацією, тому рятувати ситуацію довелося чемпіонці Бельгії зі штовхання ядра та метання молота Джолієн Бумкво. Вона ніколи не бігала. Незважаючи на це, дівчина вийшла на старт і пробігла всю дистанцію, не зваливши жодного бар'єру.
Джолієн фінішувала з часом 32,81 секунди - на 19 секунд пізніше спортсменки, яка посіла сьоме місце.
Кадри, на яких Бумкво обережно переступає через кожну перешкоду, а інші спортсмени біжать попереду неї, стали вірусними у соціальних мережах.
Team Sport 🫶 https://t.co/FK38Zjcq1G— Maximilian Thorwirth (@max_thorwirth) June 24, 2023
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