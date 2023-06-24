Європейські Ігри-2023: Україна виграла медальний залік з карате (відео) [ Редагувати ]
Україна виграла 13-ту медаль на Європейських іграх-2023. У суботу, 24 червня, українська веслувальниця Людмила Лузан стала чемпіонкою у каное-одиночці (500 метрів) та здобула шосте "золото".
Напередодні український каратист Андрій Заплітний став чемпіоном у вазі до 75 кг. Таким чином Україна виграла медальний залік в карате. Про це чемпіон Європейських Ігор 2023 з карате Андрій Заплітний розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Цього разу є вже зміг довести що я дійсно гідний бути кращим на європейському континенті. Весною у нас був чемпіонат Європи по дорослих, де я здобув перше місце. І тут мені вдалося довести свій статус.
Хочу зазначити, що наша збірна з карате здобула перше загальнокомандне місце. Це перший раз в історії всіх Європейських ігор. Нагадаю. це вже треті європейські ігри. І на третій раз нам вдалося здобути "золото". У нас в команді дві золоті медалі, одна срібна та одна "бронза".
Присвячую цю перемогу всіх захисникам.
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