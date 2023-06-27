70-річний мільярдер Джеймс Краун розбився на гоночній трасі [ Редагувати ]
Голова інвестиційної компанії Henry Crown and Company мільярдер Джеймс Краун загинув на гоночній трасі у штаті Колорадо у свій день народження у 70 років. У ході заїзду на трасі Aspen Motorsports Park він врізався в бар'єр безпеки, повідомляє The Colorado Sun.
"Офіційна причина смерті буде встановлена після експертизи, однак очевидно, що він отримав численні травми", - сказав судмедексперт округу Піткін. Він назвав те, що сталося нещасним випадком.
Henry Crown and Company була заснована дідом Джеймса Крауна - промисловим магнатом Генрі Крауном. Загиблий також входив до ради директорів банку JP Morgan Chase, був керуючим партнером Aspen Skiing Co. Forbes оцінював статки родини Краун у $10,2 млрд.
NBC News одного разу назвала Крауна членом "ближнього кола" колишнього президента США Барака Обами.
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