Голова інвестиційної компанії Henry Crown and Company мільярдер Джеймс Краун загинув на гоночній трасі у штаті Колорадо у свій день народження у 70 років. У ході заїзду на трасі Aspen Motorsports Park він врізався в бар'єр безпеки, повідомляє The Colorado Sun.

"Офіційна причина смерті буде встановлена після експертизи, однак очевидно, що він отримав численні травми", - сказав судмедексперт округу Піткін. Він назвав те, що сталося нещасним випадком.

Henry Crown and Company була заснована дідом Джеймса Крауна - промисловим магнатом Генрі Крауном. Загиблий також входив до ради директорів банку JP Morgan Chase, був керуючим партнером Aspen Skiing Co. Forbes оцінював статки родини Краун у $10,2 млрд.

NBC News одного разу назвала Крауна членом "ближнього кола" колишнього президента США Барака Обами.