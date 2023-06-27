У Вінниці маршрутка врізалась у вантажівку: травмовані 15 людей (фото) [ Редагувати ]
У Вінниці зіткнулися автобус та вантажівка - травмовано 15 людей, повідомляє поліція.
27 червня у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса приміського сполучення "Богдан" та автомобіля ГАЗ. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали 15 людей.
Аварія сталась близько 10:00 години поблизу перехрестя вулиць Немирівське шосе та Незалежності. За попередньою інформацією слідства, 67-річний водій автобуса "Богдан" допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ, який знаходився біля правого краю дороги.
Станом на 13.00 чотирнадцять пасажирів звернулись за допомогою до медиків. Також травми отримав 64-річний водій ГАЗу.
У водіїв відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.
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