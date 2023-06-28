У США представили робота-трансформера Morphobot (відео) [ Редагувати ]
Фахівці Каліфорнійського технологічного інституту представили нового робота Multi-Modal Mobility Morphobot (M4), який може змінювати спосіб пересування та форму. Модель здатна виконувати вісім різних типів рухів, у тому числі їздити, літати та ходити.
У робота є колеса, які можуть перетворюватися на ротори квадрокоптера, також він здатний зависнути у вертикальному положенні, використовуючи як ротори лише два колеса.
Morphobot має невеликий комп'ютер на платформі Jetson Nano, який дає йому можливість орієнтуватися на місцевості та приймати рішення щодо необхідної форми робота.
Працівники інституту розповіли, що під час роботи над Morphobot їх надихали сурикати та моржі.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року Ілон Маск представив людиноподібного робота за $20 тисяч.
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