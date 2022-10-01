Глава американської компанії Tesla Ілон Маск представив прототип людиноподібного робота Optimus.

Під час "Дня штучного інтелекту в Tesla" (Tesla AI Day) тестовий прототип робота вийшов на сцену та помахав присутнім у залі. Потім Маск показав відео, на якому робот перетягує коробку, поливає квіти та піднімає металеві деталі на заводі компанії у Каліфорнії.

Глава Tesla зазначив, що "попереду ще багато роботи, щоб поліпшити "Оптімуса" та випробувати його". За його прогнозами, робота над роботом триватиме ще 5-10 років.

Я думаю, Optimus стане неймовірним через п'ять або 10 років, просто карколомним.

Робот буде використовувати розроблені Tesla компоненти, у тому числі акумуляторну батарею, систему чіпів, а також приводи для управління кінцівками. При цьому в ньому буде встановлена ​​система автопілота, яка використовується на електромобілях Tesla.

Американський підприємець також повідомив, що робот коштуватиме менше $20 тис.

Це (робот - ред.) коштуватиме набагато дешевше, ніж автомобіль. Я сказав би, ймовірно, менше 20 тисяч доларів.

Про роботу над роботом Маск повідомив у серпні 2021 року. Згідно з представленим тоді проектом, Optimus буде зростом з людину, зможе піднімати вагу 20 кг і допомагати людині з виконанням повсякденних завдань. Наприклад, ходити до крамниці за продуктами.

Нагадаємо, у серпні Xiaomi представила робота-гуманоїда CyberOne за $100 тисяч.