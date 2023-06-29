Під час ремонту - в квартирі, офісі чи будь-якому іншому приміщенні - одне з самих важливих та непростих питань, які доводиться вирішувати, це оформлення стельового простору. Найчастіше перевагу віддають натяжним чи підвісним конструкціям. Вони сучасні, практичні, ідеально рівні, досить прості при монтажу, а також дозволяють втілити у життя будь-які дизайнерські ідеї та змінити вид приміщення.

Що спільного і чим між собою відрізняються натяжні та підвісні стелі, в чому їх переваги та недоліки, які види конструкцій та матеріалів доступні та як вибрати відповідний варіант - розбираємось разом з експертами Altior.UA.

Що представляють і для чого потрібні

"І натяжні, і підвісні стелі - це конструкції, які монтуються на певній відстані від базової стелі та фіксуються за допомогою металевого/дерев'яного каркасу або багетів. Їх основне завдання - приховати тріщини, шорсткості, стики плит та інші дефекти верхньої частини приміщення", - каже керівник компанії "Altior" Юрій Ніконов.

Він додає, що під такими стелями зручно ховати електропроводку, канали кухонної витяжки, повітропроводи кондиціонерів та інше. З їх допомогою можна вирішити проблему незначного перепаду висоти в приміщенні.





Якими бувають натяжні та підвісні стелі

Натяжна стеля є полотном, яке встановлюється під основною стелею. Воно може бути зроблене з полівінілхлоридної плівки (ПВХ, використовується найчастіше) або тканини, яка з двох сторін обробляється полімерним просоченням і покривається безбарвним лаком.

Плівкові стелі зазвичай менш міцні і не розраховані на негативні температури, зазначає експерт. Натомість вони водостійкі. І якщо недбайливі сусіди згори раптом влаштують потоп, така стеля чудово його переживе.

Тканинні стелі не впораються з водою, але мають свої сильні сторони: вони стійкі до впливу холоду, і їх не так легко пошкодити, проткнути або порізати.

Натяжна стеля з полівінілхлоридної плівки може мати матову, глянсову або сатинову поверхню. Найчастіше вибирають матове покриття, оскільки воно добре виглядає у будь-яких приміщеннях і вписується у будь-який інтер'єр. Глянсове стельове покриття, за словами Юрія Ніконова, більше гармонує зі стилем хай-тек. Сатинове найбільш виграшно виглядає у великих просторих приміщеннях.

Для тканинних натяжних стель доступна лише матова фактура.

Підвісні стелі є конструкцією з металевого каркаса, на який кріпляться стельові елементи і модулі. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Найчастіше використовується полегшений гіпсокартон. З цим матеріалом легко працювати, до того ж він дозволяє створювати будь-які форми, фігури та вигини.

Гіпсокартонну підвісну стелю можна зробити одно- або багаторівневою, пофарбувати в бажаний колір, обклеїти шпалерами, прикрасити декоративними панелями, а також доповнити її дизайн оригінальним освітленням.

Касетні стелі - ще один популярний різновид підвісних систем. Вони представляють собою квадратні плити або касети, які щільно прилягають одна до одної. Такі стелі дуже міцні, виглядають коштовно та характеризуються високою зносостійкістю.

Рейкові підвісні стелі найчастіше використовують у громадських приміщеннях, а також, завдяки їх стійкості до вологи, на кухнях, балконах і в санвузлах. Вони складаються з планок (рейок), що кріпляться поруч одна з одною. Ці рейки можуть бути алюмінієвими, сталевими чи пластиковими, і майже завжди покриваються лаком.

Плиткові підвісні конструкції монтуються з квадратних або прямокутних плит, виконаних зазвичай з мінерального волокна, завдяки їх строгості та лаконічності більше підходять для офісних приміщень.

Чим відрізняються натяжні та підвісні стелі

Незважаючи на деяку схожість, ці типи стельових конструкцій мають чимало відмінностей. Одна з головних полягає у способі монтажу. Якщо підвісні системи кріпляться до каркаса, натяжні натягуються по периметру приміщення. Розрізняються вони також за тривалістю виконання монтажних робіт.

Встановлення натяжної стелі зазвичай займає від двох до восьми годин. Тоді як на монтаж підвісної - залежно від виду (рейковий, плитковий, гіпсокартонний), дизайну та особливостей конструкції - може знадобитися кілька днів або навіть тижнів.

Перед встановленням натяжних систем немає необхідності виносити з кімнати меблі та інші предмети інтер'єру, тому що в процесі роботи не утворюється будівельний пил та інший бруд. Інша справа підвісні стелі - тут приміщення доведеться звільнити, тому що під час монтажу воно буде покрито шаром гіпсового або металевого пилу або частинками пластику (залежно від матеріалу, що використовується).

Натяжні та підвісні стельові конструкції, зазначає експерт, також відрізняються можливістю ремонту. Перші за будь-якого пошкодження доведеться повністю змінювати (перетягувати все полотно), другі допускають заміну лише пошкодженого елемента (рейки, плитки, панелі, касети). Серед інших значних відмінностей натяжних і підвісних стель - особливості догляду, термін експлуатації, вартість.

Плюси та мінуси натяжних та підвісних стель

Переваги натяжних стель:

Швидка установка: монтаж натяжної конструкції займає лише кілька годин

Відсутність бруду в процесі встановлення

Простий догляд

Водонепроникність: у разі затоплення сусідами зверху або протікання даху натяжна стеля не пропустить воду (виключення - тканинна стеля). Також можна не боятися конденсату, появи іржавих плям, плісняви та грибка

Мінімальна втрата висоти приміщення: зазвичай не більше 5 см (якщо обрано однорівневу конструкцію)

Можливість використання будь-яких типів освітлення та підсвічування. А завдяки тому, що плівка натяжної стелі здатна пропускати світло, варіативність стельового освітлення вище, ніж у інших типів стель.

Забезпечення додаткової звукоізоляції

Тривалий термін експлуатації: за умови використання якісних матеріалів та грамотного монтажу натяжна стеля може слугувати 15 років і довше

Можливість фотодруку та встановлення освітлювальних приладів

Недоліки натяжних стель:

Легко порушити цілісність натяжного полотна (проткнути, проколоти, прорізати): актуально для плівкових стель, пошкодити тканеві складніше

Неможливість часткового ремонту - при порушенні цілісності полотна його доведеться міняти

Крихкість натяжних стель із ПВХ-плівки при температурі нижче +1°C

Порівняно висока вартість (зокрема, для тканинних стель)

Переваги підвісних стель:

Простота у догляді (особливо для пластикових стель)

Практичність

Забезпечення тепло- та звукоізоляції

Можливість використання складних систем освітлення та комбінування різних джерел світла

Можливість у разі порушення цілісності замінити лише пошкоджений елемент чи модуль, не демонтуючи всю систему

Можливість створення оригінального дизайну завдяки комбінуванню форм, фактур та рівнів (у разі використання гіпсокартону)

Недоліки підвісних стель:

Тривалість та трудомісткість установки: може тривати від кількох днів до кількох тижнів (залежно від складності конструкції)

Необхідність звільняти приміщення від меблів через пил і бруд, який утворюється в процесі монтажу

Зменшення висоти кімнати в середньому на 12 - 14 см

Низька стійкість до вологи у гіпсокартонних підвісних стель (виняток - спеціальний вологостійкий гіпсокартон)

Ціна натяжних та підвісних стель

Вартість і натяжних, і підвісних стельових систем залежить від цілого ряду факторів. Серед ключових, за словами керівника компанії "Altior" Юрія Ніконова - площа приміщення, його конфігурація та вихідний стан, що обумовлює обсяг підготовчих робіт. Великий вплив на кінцеву вартість має і те, які матеріали використовуються: ПВХ плівка або тканина для натяжних стель; гіпсокартон, рейки, панелі, касети для підвісних.

Вона також безпосередньо залежить від складності конструкції та обсягу монтажних робіт. Очевидно, що багаторівневі системи та системи, що складаються з кількох площин або криволінійних поверхонь, обійдуться відчутно дорожче за стандартні.

"На вартість стель, - додає експерт, - впливає і кількість джерел світла та їх тип. У разі натяжних стельових систем доплатити також доведеться за фотодрук. Ну, і, звичайно, багато в чому ціна залежить від компанії, якій ви довіряєте встановлення стелі. Якісна робота та матеріали не коштуватимуть дешево".

В цілому, стандартна натяжна стеля, швидше за все, обійдеться дорожче за стандартну підвісну. Але в довгостроковій перспективі, враховуючи її довговічність, це може бути вигідніше: за умови якісних матеріалів, професійного монтажу та правильної експлуатації стелі такого типу служать до 15 років.

Що вибрати

На запитання, яка стеля краща - натяжна або підвісна, однозначної відповіді немає. При виборі конструкції для оформлення стельового простору необхідно враховувати низку параметрів. Насамперед, тип приміщення, де робиться ремонт.

Для офісів і громадських будівель будуть доречні лаконічні, стримані стелі, наприклад, касетні, плиткові або лаконічні гіпсокартонні.

Для кухні, санвузла з ванною, басейну та інших приміщень з високим рівнем вологості та/або ризиком затоплення оптимальним варіантом стануть натяжні плівкові стелі, які мають високу водостійкість, не бояться конденсату і легко миються, або рейкові підвісні.

При оформленні просторої світлої вітальні варто звернути увагу на натяжну стелю із сатиновою поверхнею або підвісною з оригінальним дизайном. Для спальні оптимальним буде полотно з матовою поверхнею.

Для балкона, лоджії, дачного будиночка - там, де температура повітря може опуститися нижче нуля, - краще використовувати підвісні конструкції, натяжна стеля при таких температурах стає крихкою і швидко стане непридатною.

"Одним із головних параметрів, на які слід орієнтуватися при виборі типу стельової конструкції, є висота приміщення", - зазначає Юрій Ніконов.

"Якщо вона менша за два з половиною метри, оптимальним вибором буде натяжна стеля, яка "з'їдає" всього 3-10 сантиметрів, залежно від типу полотна та наявності світильників. При цьому вона візуально робить приміщення більш просторим. Якщо ж висота кімнати більше двох з половиною метрів, можна сміливо розглядати варіант багаторівневих підвісних систем із самим сміливими дизайнерськими рішеннями".

При виборі типу стель також потрібно орієнтуватися на загальний стиль інтер'єру. Якщо він лаконічний, у ньому відсутні декоративні елементи та прикраси, а серед використаних матеріалів - метал, пластик та скло, гарним рішенням буде натяжна стеля з глянцевою поверхнею або дзеркальна підвісна.

Якщо ви, все ж таки, коливаєтесь, яку стелю вибрати - натяжну або підвісну, зверніться до фахівців. Вони проаналізують особливості вашого приміщення, прислухаються до ідей та побажань і запропонують оптимальний варіант.