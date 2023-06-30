З початку липня, уряд Чехії припинить надавати фінансову підтримку за екстрене проживання осіб зі статусом тимчасового захисту, які перебувають у країні понад 150 днів. Тепер більшості українців доведеться самостійно орендувати житло. Про це proukrainu.blesk.cz proukrainu.blesk.cz.

Але необхідно зазначити, що частина українських переселенців продовжить мати можливість безкоштовно проживати.

У безкоштовному житлі зможуть залишитися вразливі групи біженців із України:

діти до 18 років;

студенти до 26 років (студенти чеських ВНЗ);

люди старші 65 років;

матері, які піклуються про дітей до 6 років;

вагітні;

людина з інвалідністю та особа, яка за нею доглядає;

Як вирішуватимуть житло питання сім'ї, у складі яких є вразливі особи, виданню пояснила юристка і національна координаторка з питань інтеграції та адаптації біженців із України Клара Шімачкова Лауренчікова.

У дитини чи людини з інвалідністю може бути тільки один опікун. Але якщо в родині двоє дітей до 6 років, то обоє батьків можуть бути опікунами і є вразливими особами.

Якщо після запровадження нових правил право на безкоштовне проживання отримує тільки частина сім'ї, то розділяти такі родини не будуть. Але іншим членам сім'ї треба буде домовлятися про оплату.

Для того, щоб і надалі отримувати безкоштовне житло, вразливим біженцям слід подати заяву на гуманітарну допомогу. Це необхідно, що бути зареєстрованим як вразлива особа. Подати заявку слід якомога раніше, щоб заклади розміщення, які надають соціальне житло, бачили біля імені людини відповідну ідентифікацію.