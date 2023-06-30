"Вагнерівець" застрелив двох людей в аеропорту Кишинева (відео) [ Редагувати ]
В аеропорту Кишинева один з пасажирів відкрив стрілянину і забарикадувався в одному з приміщень з заручниками.
Людей з будівлі аеропорту евакуювали, рейси призупинили.
У МВС Молдови заявили, що іноземний громадянин, якому не дозволили в'їхати на територію країни, "застосував вогнепальну зброю". Загинули двоє людей.
О 18:30 за місцевим часом (збігається з київським) МВС Молдови повідомило, що спецназ наважився на штурм, затримав стрільця і звільнив заручників.
Чоловік, який відкрив стрілянину, прибув до Кишинева рейсом з Туреччини. За даними молдавських ЗМІ, це "росіянин з ПВК "Вагнер", якому відмовили у в'їзді до країни.
Внаслідок інциденту загинув прикордонник, якого було застрелили з його ж зброї. Іншою жертвою є "цивільна особа, яка перебувала в аеропорту".
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