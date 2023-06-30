В аеропорту Кишинева один з пасажирів відкрив стрілянину і забарикадувався в одному з приміщень з заручниками.

Людей з будівлі аеропорту евакуювали, рейси призупинили.

У МВС Молдови заявили, що іноземний громадянин, якому не дозволили в'їхати на територію країни, "застосував вогнепальну зброю". Загинули двоє людей.

О 18:30 за місцевим часом (збігається з київським) МВС Молдови повідомило, що спецназ наважився на штурм, затримав стрільця і звільнив заручників.

Чоловік, який відкрив стрілянину, прибув до Кишинева рейсом з Туреччини. За даними молдавських ЗМІ, це "росіянин з ПВК "Вагнер", якому відмовили у в'їзді до країни.

Внаслідок інциденту загинув прикордонник, якого було застрелили з його ж зброї. Іншою жертвою є "цивільна особа, яка перебувала в аеропорту".

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що ПВК "Вагнер" перестає бути самостійним збройним формуванням і більше не воюватиме проти України.