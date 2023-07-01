Більше 100 тисяч вбитими і пораненими: Зеленський розповів про втрати "Вагнера" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ПВК "Вагнер" втратила в Україні близько 100 тисяч осіб. Саме стільки найманців було вбито і поранено з початку повномасштабного вторгнення. Про це президент заявив в інтервʼю El. Mundo.
За словами очільника держави, "вагнерівці" є аналогічним терористичним явищем російській регулярній армії. Ця злочинна організація є головним угрупованням окупантів, що діє на сході України.
Зеленський підкреслив, що ПВК "Вагнер" була задіяна у нападах на ув'язнених російських в'язниць. Командири власноруч розстрілювали своїх підлеглих, якщо вони відмовлялися брати участь в атаці. Ув'язненим не давали жодного вибору. Саме це є тим секретом успіху "вагнерівців", який був помітний на сході України.
Злочинна організація вербувала найманців обох категорій, роз'яснив президент: професійних військовослужбовців, які були найняті до ПВК, а також осіб без військового досвіду, які були мобілізовані з в'язниць.
"Вони вбили багатьох своїх товаришів", - підкреслив Зеленський.
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