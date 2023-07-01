Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Про це повідомляє The Independent.

Обговорення про постачання ще триває. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі.

За його словами, США думають про надання цих боєприпасів "протягом тривалого часу".

Міллі зазначив, що російські війська використовують касетні боєприпаси на полі бою в Україні і що українські війська отримали касетні бомби від інших союзників та розгорнули зброю.

Українці попросили про це, інші європейські країни надали частину цієї зброї, росіяни використовують її. Процес ухвалення рішень триває.

Обговорення питання про надання Україні касетних боєприпасів відбувається в той момент, коли деякі американські чиновники стурбовані повільними темпами контрнаступу ЗСУ. Будь-яке рішення про надання такої зброї викличе заперечення з боку інших союзників і гуманітарних груп.

Касетні бомби - це зброя, яка розкривається в повітрі, викидаючи суббоєприпаси, або "бомбові шашки", що розсіюються на великій площі і призначені для нанесення руйнувань одразу кільком цілям.