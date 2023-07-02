Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35 [ Редагувати ]
Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35, внаслідок чого парк F-35 зросте до 74 одиниць. Про це повідомила пресслужба Міноборони Ізраїлю.
Міністерство оборони Ізраїлю та Армія оборони Ізраїлю закуплять третю ескадрилью літаків F-35. Міноборони закупить у американського уряду 25 літаків F-35, які будуть вироблені компанією Lockheed Martin. Ця закупука розширить парк цих літаків, що експлуатуються ВПС Ізраїлю, до 75.
Ціна угоди становить майже $3 млрд, вона фінансується з фондів американської допомоги Ізраїлю. У рамках міжурядової угоди виробник літаків Lockheed Martin і виробник двигунів Pratt & Whitney зобов'язалися залучити ізраїльську оборонну промисловість до виробництва авіаційних компонентів.
F-35 - американський винищувач 5-го покоління. Ізраїль вирішив закуповувати у США літаки F-35 у 2010 році. Перші два таких винищувачі приземлилися на ізраїльській базі Неватим у грудні 2016 року.
Армія оборони Ізраїлю вперше застосувала F-35 у бойовій обстановці в Сирії у 2018 році, а також використала цей винищувач у 2019 році.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Пентагон оголосив, що придбає 127 винищувачів F-35 на суму $7,8 млрд.
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