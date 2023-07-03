Еліна Світоліна перемогла експершу ракетку світу на Wimbledon-2023 [ Редагувати ]
28-річна тенісистка Еліна Світоліна розпочала з перемоги виступ в основній сітці Wimbledon. Уродженка Одеси здолала Вінус Вільямс, 43-річну американку, колишню першу ракетку світу.
Українка розібралася з представницею США за два сети - 4:6, 3:6.
Слід зазначити, що у першому сеті Вільямс зазнала падіння та трималась за травмоване коліно. Таким чином американці довелося догравати поєдинок зі значною травмою.
Також в основній сітці Wimbledon успішно стартувала інша наша співвітчизниця Леся Цуренко. 34-річна українка зустрілася з американкою Клер Лю у напруженому трисетовому поєдинку, де здобула перемогу з рахунком 6:3, 3:6, 6:4.
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