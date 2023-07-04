Атака російських БПЛА на Суми: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Через атаку російських дронів-камікадзе на житлову багатоповерхівку в Сумах загинули троє людей. У місті 4 липня оголошено днем жалоби.
Про це повідомляється у Telegram мера Сум Олександра Лисенка.
Троє загиблих. 21 поранений. 4 залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога.
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