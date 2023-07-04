На окупованій Донеччині знайшли мертвою дівчинку: підозрюють російських військових [ Редагувати ]
У селищі Республіка, що знаходиться на окупованій росіянами території Донецької області, було виявлено тіло 12-річної Ірини Губарєвої. Підозрюють, що в убивстві дівчинки причетні російські військові. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Маріупольська міськраді повідомила про зникнення Ірини Губарєвої у селищі Мангуш Маріупольського району 30 червня, коли вона вирушила на зустріч зі своїми подругами.
Під час пошукових робіт дівчинку знайшли мертвою у селищі поблизу Мангуша.
За однією із версій, дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її і знайшли. Офіційної інформації від окупантів ще немає.
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