У селищі Республіка, що знаходиться на окупованій росіянами території Донецької області, було виявлено тіло 12-річної Ірини Губарєвої. Підозрюють, що в убивстві дівчинки причетні російські військові. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Маріупольська міськраді повідомила про зникнення Ірини Губарєвої у селищі Мангуш Маріупольського району 30 червня, коли вона вирушила на зустріч зі своїми подругами.

Під час пошукових робіт дівчинку знайшли мертвою у селищі поблизу Мангуша.