Цукерберг випустить конкурента Twitter: чому додатку не буде в ЄС [ Редагувати ]
На цьому тижні Meta планує випустити додаток Threads, який буде відповіддю на Twitter. Проте, поки що реліз додатку в межах Європейського Союзу відкладено. Ймовірною причиною такого рішення можуть бути посилені вимоги щодо конфіденційності даних. Про це повідомляє видання Independent.ie.
Представник компанії Meta повідомив Ірландській комісії з захисту даних, що на даний момент сервіс Threads не буде впроваджений в Європейському Союзі. Він не надав офіційної причини для цього рішення. Однак, згідно з припущеннями, можливо, розробники вирішили утриматися від запуску додатку в Євросоюзі через більш жорсткі правила щодо конфіденційності даних.
Журналісти повідомляють, що Meta не встигла підготувати готовий додаток для запуску в Європі. Однак у Великобританії, де не встановлені повністю правила GDPR або конфіденційності ЄС, сервіс буде доступний.
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