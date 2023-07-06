На цьому тижні Meta планує випустити додаток Threads, який буде відповіддю на Twitter. Проте, поки що реліз додатку в межах Європейського Союзу відкладено. Ймовірною причиною такого рішення можуть бути посилені вимоги щодо конфіденційності даних. Про це повідомляє видання Independent.ie.

Представник компанії Meta повідомив Ірландській комісії з захисту даних, що на даний момент сервіс Threads не буде впроваджений в Європейському Союзі. Він не надав офіційної причини для цього рішення. Однак, згідно з припущеннями, можливо, розробники вирішили утриматися від запуску додатку в Євросоюзі через більш жорсткі правила щодо конфіденційності даних.

Журналісти повідомляють, що Meta не встигла підготувати готовий додаток для запуску в Європі. Однак у Великобританії, де не встановлені повністю правила GDPR або конфіденційності ЄС, сервіс буде доступний.