Минув рівно місяць, як в ніч на шосте червня рашисти підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши одну з наймасштабніших техногенних катастроф. Дніпро тоді розлився на площі шістсот квадратних кілометрів Херсонщини - разом з десятками населених пунктів.

З правобережної, підконтрольної Україні території, були евакуйовані тисячі людей. Зараз вони потроху повертаються до своїх осель. Яка ж наразі ситуація у зоні лиха - розкажуть наші кореспонденти.

Понівечені будинки, зруйновані стіни, дахи, підлоги, паркани, у вцілілих кімнатах - багнюка та болото. На правобережній Херсонщині від повінню постраждало близько чотирьох тисяч будинків. І тепер, коли велика вода зійшла і масштаби руйнувань наочні, місцеві мешканці просто не впізнають свої оселі.

Галина Степанова, жителька Херсона:

Оце мій будинок - і я не знаю, як в ньому жити, що робити і з чого починати. Щоб ось все хоча б зробити - це потрібні фінанси, а у нас їх немає.

Не впізнати і підтоплені квартали. На вулицях, в садах та городах, в парках, на узбережжі - всюди пісок та мул, і все це змішалося з уламками дерев та будинків. У соцмережах херсонці поширюють шокуючи кадри.

У людей в хатах - по пояс піску, от дивіться: дахи вимивало, все вимивало тут. Висота доходила до шести метрів тут води - і уявіть: це все була течія.

Наразі вибухотехніки обстежили майже всі підтоплені райони Херсонщини на предмет боєприпасів, які могла принести течія. Тепер тут з ранку до ночі працюють комунальники разом з працівниками ДСНС: вивозять сміття та відкачують залишки води. Тривають також роботи з відновлення електро-, газопостачання та подачі питної води до будинків.

Роман Сірко, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Херсонській області:

Наразі продовжуються роботи по відкачуванню води з підвалів багатоквартирних будинків та прибудинкових територій в приватному секторі. Рятувальники надають допомогу населенню, підвозячи питну та технічну воду, продукти харчування - в першу чергу це маломобільні категорії населення.

При цьому в обласній військовій адміністрації просять людей не починати відразу ремонтувати свої домівки. Адже спочатку пошкодження треба задокументувати. Тому люди зараз просушують втоплені речі та меблі. Облаштуватися в таких складних умовах допомагає місцева влада та благодійники.

Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації:

Дивіться: перш за все люди повертаються для того і щоб подивитися на те, що наробила вода, і перш за все запустити комісії. Ну, і звичайно, допомагають волонтери - перш за все, зараз людям привозяться і побутові речі для того, щоб люди могли жити - це і холодильники, і пральні машини, мікрохвильовки та інше.

Посадовці вже оголосили: жителі Херсонщини, чиї оселі пошкодила велика вода, мають право отримати гроші на ремонт в рамках програми є-Відновлення. Заявку на компенсацію можна подати онлайн через застосунок "Дія".

Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації:

Ще один вид допомоги, на яку можуть розраховувати постраждалі - це грошові виплати від держави, області, місцевої влади, а також міжнародних організацій. Нагадую, що всі види допомоги можна оформити в органах соціального захисту населення.

Що стосується лівого берега Дніпра, який наразі окупований росіянами, то там ситуація із наслідками каховської катастрофи набагато складніша - кажуть в обладміністрації.

Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації:

Там вода ще стоїть і вона там гниє, якщо можна так сказати, тому що там дуже багато трупів тварин, які продовжують знаходитись у воді, також тіла людей. Дуже все розкладається швидко, тобто стоїть сморід, а окупанти нічого не роблять для того, щоб допомагати людям.

При цьому з лівого берега ворог постійно обстрілює правобережну Херсонщину - і дедалі ці атаки стають жорстокішими. Лише за минулу добу рашисти випустили чотириста тридцять снарядів: двоє людей загинуло. Це значно ускладнює відновлювальні роботи, але вони не зупиняються: працівники служб та волонтери допомагають людям пережити катастрофу, навіть ризикуючи своїм життям та здоров'ям.