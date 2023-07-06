З правобережної, підконтрольної Україні території, були евакуйовані тисячі людей: яка ситуація на Херсонщині [ Редагувати ]
Минув рівно місяць, як в ніч на шосте червня рашисти підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши одну з наймасштабніших техногенних катастроф. Дніпро тоді розлився на площі шістсот квадратних кілометрів Херсонщини - разом з десятками населених пунктів.
З правобережної, підконтрольної Україні території, були евакуйовані тисячі людей. Зараз вони потроху повертаються до своїх осель. Яка ж наразі ситуація у зоні лиха - розкажуть наші кореспонденти.
Понівечені будинки, зруйновані стіни, дахи, підлоги, паркани, у вцілілих кімнатах - багнюка та болото. На правобережній Херсонщині від повінню постраждало близько чотирьох тисяч будинків. І тепер, коли велика вода зійшла і масштаби руйнувань наочні, місцеві мешканці просто не впізнають свої оселі.
Галина Степанова, жителька Херсона:
Оце мій будинок - і я не знаю, як в ньому жити, що робити і з чого починати. Щоб ось все хоча б зробити - це потрібні фінанси, а у нас їх немає.
Не впізнати і підтоплені квартали. На вулицях, в садах та городах, в парках, на узбережжі - всюди пісок та мул, і все це змішалося з уламками дерев та будинків. У соцмережах херсонці поширюють шокуючи кадри.
У людей в хатах - по пояс піску, от дивіться: дахи вимивало, все вимивало тут. Висота доходила до шести метрів тут води - і уявіть: це все була течія.
Наразі вибухотехніки обстежили майже всі підтоплені райони Херсонщини на предмет боєприпасів, які могла принести течія. Тепер тут з ранку до ночі працюють комунальники разом з працівниками ДСНС: вивозять сміття та відкачують залишки води. Тривають також роботи з відновлення електро-, газопостачання та подачі питної води до будинків.
Роман Сірко, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Херсонській області:
Наразі продовжуються роботи по відкачуванню води з підвалів багатоквартирних будинків та прибудинкових територій в приватному секторі. Рятувальники надають допомогу населенню, підвозячи питну та технічну воду, продукти харчування - в першу чергу це маломобільні категорії населення.
При цьому в обласній військовій адміністрації просять людей не починати відразу ремонтувати свої домівки. Адже спочатку пошкодження треба задокументувати. Тому люди зараз просушують втоплені речі та меблі. Облаштуватися в таких складних умовах допомагає місцева влада та благодійники.
Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації:
Дивіться: перш за все люди повертаються для того і щоб подивитися на те, що наробила вода, і перш за все запустити комісії. Ну, і звичайно, допомагають волонтери - перш за все, зараз людям привозяться і побутові речі для того, щоб люди могли жити - це і холодильники, і пральні машини, мікрохвильовки та інше.
Посадовці вже оголосили: жителі Херсонщини, чиї оселі пошкодила велика вода, мають право отримати гроші на ремонт в рамках програми є-Відновлення. Заявку на компенсацію можна подати онлайн через застосунок "Дія".
Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації:
Ще один вид допомоги, на яку можуть розраховувати постраждалі - це грошові виплати від держави, області, місцевої влади, а також міжнародних організацій. Нагадую, що всі види допомоги можна оформити в органах соціального захисту населення.
Що стосується лівого берега Дніпра, який наразі окупований росіянами, то там ситуація із наслідками каховської катастрофи набагато складніша - кажуть в обладміністрації.
Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації:
Там вода ще стоїть і вона там гниє, якщо можна так сказати, тому що там дуже багато трупів тварин, які продовжують знаходитись у воді, також тіла людей. Дуже все розкладається швидко, тобто стоїть сморід, а окупанти нічого не роблять для того, щоб допомагати людям.
При цьому з лівого берега ворог постійно обстрілює правобережну Херсонщину - і дедалі ці атаки стають жорстокішими. Лише за минулу добу рашисти випустили чотириста тридцять снарядів: двоє людей загинуло. Це значно ускладнює відновлювальні роботи, але вони не зупиняються: працівники служб та волонтери допомагають людям пережити катастрофу, навіть ризикуючи своїм життям та здоров'ям.
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