Лідер Китаю Сі Цзіньпін очікує від своєї армії кращої підготовки до війни. Зокрема, це стосується планування бойових дій.

Про це глава КНР заявив під час виступу перед військовим командуванням Східного театру воєнних дій.

Сі Цзіньпін зазначив, що світ вступив у новий період потрясінь та змін, а ситуація з безпекою Китаю стала більш нестабільною та невизначеною.

"Ми повинні наполегливо думати та вирішувати військові питання з політичної точки зору, сміливо воювати, добре воювати та рішуче захищати наш національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - підкреслив голова КНР.

Він також наголосив, що у Китаї необхідно покращити військове навчання та підготовку.