Німеччина передала Україні мостоукладачі, тягачі та засоби для радіоперешкод [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- 1 міст для мостоукладної бронетехніки Beaver,
- 1 броньований мостоукладач Beaver,
- 1 інженерна броньована машина DACHS,
- 6 великовантажних тягачів 8x8 HX81 і 3 напівпричепи,
- 3 засоби для радіоперешкод,
- 2 протидронові датчики.
Нагадаємо, наприкінці червня Німеччина передала ЗСУ високоточні боєприпаси SMArt 155.
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