Міжнародний валютний фонд випустив оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику після першого перегляду кредитної програми EFF. Його опублікувало Міністерство фінансів.

У документі повідомляється, що Київ виконав п'ять структурних "маяків".

Ще дві вимоги, які мали вже виконати, МВФ включив повторно:

Вимогу щодо повернення довоєнного податкового режиму (законопроєкт №8401) Україні дозволили відкласти на місяць - до 1 серпня.

Стратегію управління середньостроковим боргом - на кінець жовтня.

Також Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами.

До кінця вересня 2023 року:

мають набути чинності статті Бюджетного кодексу, які дозволять підготовку середньострокового бюджетного планування, розроблення боргової стратегії, а також обмеження ризиків за державними гарантіями;

розробити концепцію оновлення програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній.

До кінця жовтня 2023 року:

Підготувати стратегію реформування Державної податкової служби та Державної митної служби (як частини загальної Нацстратегії забезпечення бюджетних надходжень) на основі оцінки діяльності органів.

Держава має провести відбір та призначити наглядову раду для Оператора газотранспортної системи України.

Решта 13 вимог залишились без змін.

У рамках процесу підготовки плану реформування, МВФ допоможе провести оцінку діяльності ДМС. Вже зараз в угоді з МВФ закріпили, що реформа стосуватиметься трьох сфер:

реформа кадрової та компенсаційної політики;

покращення оперативного управління митницею з центрального апарату;

перенесення верифікації/перевірки митних документів з пунктів перетину кордону до внутрішніх офісів.

Також у Меморандумі деталізували окремий абзац про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Україна зобов’язалася підготувати зміни до Закону, щоб перезапустити БЕБ, посилити аналітичну складову органу та підпорядкувати його Мінфіну. Серед основних задач:

розробити прозорий конкурсний відбір керівництва та працівників;

посилити вимоги до відбіркової комісії;

запровадити контрактну систему для працівників;

розробити механізм переатестації персоналу.

Нагадаємо, у березні Міжнародний валютний фонд затвердив нову чотирирічну програму кредитування України на суму $15,6 млрд. На початку квітня Київ отримав перший транш розміром $2,7 млрд. Другий транш на $900 млн Україна отримала на початку липня.