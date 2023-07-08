На сьогодні в Україні діє державна програма відбудови державного кордону.

Майже чотириста п'ятдесят кілометрів спільної межі з білорусами має Рівненщина і Волинь. Усі 500 днів великої війни - рубіж у цих регіонах - непорушний.

Попри це лінію оборони розбудовують і донині. І у випадку, якщо окупанти наважаться піти з того боку - їм дадуть відсіч. Впевнена моя колега Сніжана Сидорук. Її матеріал далі.

Перекопано, загороджено та заміновано. Так виглядає єдиний міжнародний пункт пропуску з Білоруссю на Рівненщині. Колись цивільний об'єкт перетворився на військовий. Ось уже понад рік тут розбудовують лінію оборони.

Роман Троц, комендант прикордонної комендатури 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців:

Це напрямок Лунінець-Сарни. Уже викопана і друга лінія протитанкового рову, також паркан сітчастий типу єгоза, а також проводяться роботи з встановлення сітчастого паркану і додатково встановлення лінії тетраедричних фігур.

Єдиний асфальтований шлях, який сполучав дві країни, тепер радше нагадує смугу перешкод. До межі так легко не підступитися.

На разі не фіксуємо жодного порушення. Навіть не фіксується їхня розвідка по всій території.

Проінспектувати наскільки посилено охорону північного кордону на Рівненщину приїхав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

- За той час, що я крайній раз працював, що наростили? - Вже доставлено близько 800 тетраедричних фігур. Також дорито повністю рів другий.

Над тим, щоб надійно укріпити кордон на Рівненщині працюють усі сили оборони. Ситуацію у прикордонні постійно відстежують спецслужби.

Андрій Тимченко, начальник УСБУ в Рівненській області:

Класичних ДРГ, які б проникали на територію нашої ділянки кордону Рівненської області, не фіксувалося.

Рівненщина має з Білоруссю має 229 кілометрів спільної межі. Усі 500 днів кордон тут був і є непорушним.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації:

Це точно не привід для того, щоб розслабитися. Ми розуміємо імовірні маршрути загроз, які є на території області. Фактично не зупиняємося в провадженні фортифікаційних споруд.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Ситуація повністю контрольована та безпечна станом на зараз, але ми продовжуємо нашу роботу, щоби завжди бути готовими до адекватного реагування у разі зростання військової загрози. На даний час перебування ПВК "Вагнер" не відмічено на території республіки Білорусь.

Прикордонників прикривають військові. Тероборонівці запевняють: готові дати відсіч будь-кому, хто наважиться піти з того боку.

Іван, командир роти вогневої підтримки бригади територіальної оборони Рівненщини:

Можливо, зміниться тактика ворога, можливо, зайдуть не білоруси й не зовсім росіяни. Тому нам треба теж готуватись тактично в іншому плані, щоби чекати не по трасі, а буквально із поля. Наше бажання - його знищити й вигнати з нашої землі. Ми готові до всього.

А це вже Волинь. Пункт пропуску Доманове. Тут теж від Білорусі давно відкопалися ровами, відгородилися бетонними парканами та встановили мінні пастки.

Тут заміновано, і автомобілі ці також заміновані.

Автомобільний шлях, який поєднував колись дружні країни, тепер неприступний для ворога. Ним ніяк не проїхати, навіть пройти важко. Безпосередня лінія державного кордону - загороджена і затягнута колючим дротом.

Від прикордонного знака до білоруського пункту пропуску 600 метрів.

Волинь має з Білоруссю 214 кілометрів спільної межі. І вся вона дотепер укріплюється.

Сергій Лозінський, начальник 6 прикордонного Волинського загону:

Це суцільний паркан на деяких напрямках, в тому числі й залізобетонний паркан. Це і паркан з єгози. Це інші хитрощі, які ми використовуємо в інженерному відношення для стримування як і військової техніки, так і живої сили противника. На нашій ділянці взагалі не було жодної провокації.

Та з таким сусідом спокійним не будеш, кажуть охоронці північного кордону. Тож за ним стежать цілодобово. Що робиться у прикордонні видно навіть в обласному центрі. А це майже сто п'ятдесят кілометрів звідси.

Юрій Погуляйко, начальник Волинської обласної військової адміністрації:

Є і стіна, є і колючка, і є у нас камери спостереження в Луцьку. Є у нас ситуативний центр, з якого ми все бачимо, шо відбувається на проблемних ділянках кордону. Кожного дня ми розуміємо, що є загроза вторгнення зі сторону Білорусі.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Окрім цього будемо підвищувати готовність і наших прикордонників, а також підрозділ Збройних сил України, які прикривають ділянки державного кордону коштом їх доукомплектування важким озброєнням, іншими технічними засобами, які необхідні.

На сьогодні в Україні діє державна програма відбудови державного кордону. Відповідно до неї, основні етапи робіт інженерного облаштування планують завершити до кінця року.

Сергій Сердюк, заступник голови Держприкордонслужби України: