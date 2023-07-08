У суботу, 8 липня, всі українські командири, які керували обороною "Азовсталі", повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Ми повертаємося додому з Туреччини і веземо наших героїв додому.

Хто повернеться додому:

Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову";

Сергій Волинський "Волина" - в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Святослав Паламар "Калина" - заступник командира "Азову";

Олег Хоменко - майор Національної гвардії України;

Денис Шлега - полковник Національної гвардії України.

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову". З 11 липня 2014 року брав участь в АТО на Донбасі у складі "Азову".

В "Азові" став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У липні 2017 року його призначили командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов". Став наймолодшим командиром в історії ЗСУ та Національної гвардії.

Сергій Волинський

Сергій Волинський "Волина" - виконувач обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Служив у лавах морської піхоти у місті Керч у Криму до окупації 2014-го. Вже з 2015 року у складі 36-ї бригади виконував завдання на маріупольському напрямку.

Святослав Паламар

Святослав Паламар "Калина" - заступник командира "Азову". На війні на сході України з початку серпня 2014 року. З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь в обороні Маріуполя. Під час оборони "Азовсталі" виходив в прямі ефіри та розповідав українцям про ситуацію.

Олег Хоменко

Олег Хоменко - майор Національної гвардії України. Після Революції Гідності приєднався до "Азова", брав участь в АТО/ООС. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну був командиром комендантської роти та безпосередньо командував обороною "Азовсталі".

Денис Шлега

Денис Шлега - полковник Національної гвардії України. З 2018 по 2021 рік був командиром військової частини 3024. У 2021 році став командиром 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького. Брав участь в АТО та ООС, а після початку повномасштабного вторгнення - в обороні Маріуполя.