Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини [ Редагувати ]
У суботу, 8 липня, всі українські командири, які керували обороною "Азовсталі", повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
Ми повертаємося додому з Туреччини і веземо наших героїв додому.
Хто повернеться додому:
- Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову";
- Сергій Волинський "Волина" - в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;
- Святослав Паламар "Калина" - заступник командира "Азову";
- Олег Хоменко - майор Національної гвардії України;
- Денис Шлега - полковник Національної гвардії України.
Денис Прокопенко
Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову". З 11 липня 2014 року брав участь в АТО на Донбасі у складі "Азову".
В "Азові" став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У липні 2017 року його призначили командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов". Став наймолодшим командиром в історії ЗСУ та Національної гвардії.
Сергій Волинський
Сергій Волинський "Волина" - виконувач обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Служив у лавах морської піхоти у місті Керч у Криму до окупації 2014-го. Вже з 2015 року у складі 36-ї бригади виконував завдання на маріупольському напрямку.
Святослав Паламар
Святослав Паламар "Калина" - заступник командира "Азову". На війні на сході України з початку серпня 2014 року. З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь в обороні Маріуполя. Під час оборони "Азовсталі" виходив в прямі ефіри та розповідав українцям про ситуацію.
Олег Хоменко
Олег Хоменко - майор Національної гвардії України. Після Революції Гідності приєднався до "Азова", брав участь в АТО/ООС. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну був командиром комендантської роти та безпосередньо командував обороною "Азовсталі".
Денис Шлега
Денис Шлега - полковник Національної гвардії України. З 2018 по 2021 рік був командиром військової частини 3024. У 2021 році став командиром 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького. Брав участь в АТО та ООС, а після початку повномасштабного вторгнення - в обороні Маріуполя.
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