Україна отримає протимінні кораблі з Нідерландів - Резніков [ Редагувати ]
Україна незабаром отримає протимінні кораблі з Нідерландів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр оборони країни Олексій Резніков.
Навіть кораблі протимінні ми вже маємо. Два протимінні кораблі вже стоять у Великій Британії під українськими прапорами та з українськими екіпажами. І незабаром ми також отримаємо від уряду Нідерландів.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Олленгрен у березні говорила, що її країна відправить Україні два мінні тральщики класу Alkmaar у 2025 році. Нідерланди планували у другій половині 2023 року розпочати готувати українських військових до управління цими кораблями.
5 липня глава Міноборони Королівства повідомила, що Україні надали військову допомогу на суму 1,9 млрд євро.
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