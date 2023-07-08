Шведські машини піхоти CV90 прибули в Україну - Резніков (відео) [ Редагувати ]
Бойові машини піхоти (БМП) CV90 шведського виробництва прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він написав у Twitter, що машини "готові до бою".
Глава Міноборони подякував своєму шведському колезі Полу Юнсону та народу Щвеції за допомогу. Резніков опублікував відео як українські військові використовують машини.
Strf 90 IFWs have arrived in Ukraine and are ready for battle. Top machines for top soldiers.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023
Thank you to my friend @PlJonson and all Swedes for these IFWs.
Our common colors are blue and yellow.
Our common values are freedom and democracy.
Our common goals are victory and… pic.twitter.com/jb8sTcgsca
Міністр не уточнив, скільки БМП прибуло до України. Офіційний Стокгольм у січні заявляв, що направить Києву 50 CV90. У червні Міноборони Швеції повідомило про завершення українськими військовими навчання використання БМП.
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