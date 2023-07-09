Бета-версія програвача Winamp стала доступною на смартфонах [ Редагувати ]
Компанія Llama Group, яка володіє правами на музичний програвач Winamp, заявила про початок бета-тестування програми для iOS та Android.
Winamp для смартфонів зможе знаходити всю музику на гаджеті користувача та організовувати її у плейлисти.
Також буде доступним музичний стрімінговий сервіс Fanzone, який позиціонується як платформа для незалежних музикантів, які продають свою музику та продукти безпосередньо слухачам. Шанувальники можуть передплатити улюблених артистів за $1 на місяць за кожного. Також у виконавців будуть власні сторінки авторів, як у соцмережах.
У компанії пропонують тим, хто випробував нову версію Winamp, ділитися своїми враженнями на каналі в Discord.
Winamp випустив перший додаток для Android у 2010 році, однак успіху він не мав і через кілька років закрився. Компанія Llama Group анонсувала повернення Winamp у березні 2023 року. У компанії планують досягти кількості користувачів 250 млн осіб.
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