Компанія Llama Group, яка володіє правами на музичний програвач Winamp, заявила про початок бета-тестування програми для iOS та Android.

Winamp для смартфонів зможе знаходити всю музику на гаджеті користувача та організовувати її у плейлисти.

Також буде доступним музичний стрімінговий сервіс Fanzone, який позиціонується як платформа для незалежних музикантів, які продають свою музику та продукти безпосередньо слухачам. Шанувальники можуть передплатити улюблених артистів за $1 на місяць за кожного. Також у виконавців будуть власні сторінки авторів, як у соцмережах.

У компанії пропонують тим, хто випробував нову версію Winamp, ділитися своїми враженнями на каналі в Discord.

Winamp випустив перший додаток для Android у 2010 році, однак успіху він не мав і через кілька років закрився. Компанія Llama Group анонсувала повернення Winamp у березні 2023 року. У компанії планують досягти кількості користувачів 250 млн осіб.