Байден попередив Китай про підтримку рф у війні [ Редагувати ]
Президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив Китай про підтримку росії у війні проти України. Про це повідомляє CNN.
Так, він натякнув на вихід американських та європейських компаній із країни.
Американський лідер вважає, що є спосіб врегулювати, налагодити робочі відносини з Китаєм, які будуть вигідні і Вашингтону, і Пекіну.
Я також дзвонив йому (голові КНР Сі Цзіньпіну, - ред.) після його зустрічі з росіянами щодо цих нових відносин тощо. І я сказав: "Це не загроза. Це спостереження". Я сказав: "Відколи росія увійшла до України, 600 американських корпорацій пішли з росії. А ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій із Європи та США. Будьте обережні. Будьте обережні.
За його словами, глава Китаю не став із ним сперечатися і зазначив, що Китай "не пішов на поводу у росії".
Він говорить про те, що ядерна війна - це катастрофа, є така річ, як безпека, яка потрібна. Тож, я думаю, ми можемо працювати над цим.
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