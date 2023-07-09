Президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив Китай про підтримку росії у війні проти України. Про це повідомляє CNN.

Так, він натякнув на вихід американських та європейських компаній із країни.

Американський лідер вважає, що є спосіб врегулювати, налагодити робочі відносини з Китаєм, які будуть вигідні і Вашингтону, і Пекіну.

Я також дзвонив йому (голові КНР Сі Цзіньпіну, - ред.) після його зустрічі з росіянами щодо цих нових відносин тощо. І я сказав: "Це не загроза. Це спостереження". Я сказав: "Відколи росія увійшла до України, 600 американських корпорацій пішли з росії. А ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій із Європи та США. Будьте обережні. Будьте обережні.

За його словами, глава Китаю не став із ним сперечатися і зазначив, що Китай "не пішов на поводу у росії".