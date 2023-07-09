Український президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор володимир путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму. Про це повідомляє ABC News.

Зеленський не заперечив повідомлення Washington Post про те, що українські чиновники сказали директору ЦРУ Вільяму Бернсу під час нещодавньої поїздки до Києва, що мета контрнаступу полягає в тому, щоб підійти до кордону з Кримом, а потім змусити російського диктатора розпочати переговори.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно "можливо" змусити путіна піти на переговори, Зеленський сказав, що це абсолютно логічне припущення.

Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, дуже ймовірно, що путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений.