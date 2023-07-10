У ні на понеділок, 10 липня, у місті Миколаєві стався вибух під час спрацювання повітряної тривоги. За попередньою інформацією, війська російської федерації атакували місто за допомогою ракет. Про це повідомляє "Суспільне Миколаїв".

Вибух відбувся близько першої години ночі.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації, у своєму Telegram повідомив, що попередньо цей вибух був результатом ракетного удару із ЗРК С-300.

Чиновник уточнив, що наразі зафіксовано лише один запуск ракети, яка приземлилася у місті.

Керівництво Повітряних сил Збройних Сил України також попереджало про можливість балістичних ударів у цьому регіоні.

Варто додати, що у цю ніч були оголошені повітряні тривоги в декількох областях.