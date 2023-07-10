У рф заявили нібито про атаку ракетами на Керченський міст та аеродром у Ростовській області. Також нібито було збито дрони. Про це повідомляють росЗМІ.

"Одна з ракет С-200, запущених Києвом 9 липня територією рф, була спрямована на Кримський міст, друга летіла на військовий аеродром у Ростовській області", - сказав начальника головного штабу вкс рф Віктор Афзалов.

Крім того, за даними Telegram-каналу Shot, пізно ввечері також у Криму було збито два безпілотники. Зокрема, БПЛА було знищено на початку 23:00 над територією Кіровського району тимчасово окупованого Криму.