"Летіли на Кримський міст та аеродром": у рф заявили про атаку дронів та ракет на Крим [ Редагувати ]
У рф заявили нібито про атаку ракетами на Керченський міст та аеродром у Ростовській області. Також нібито було збито дрони. Про це повідомляють росЗМІ.
"Одна з ракет С-200, запущених Києвом 9 липня територією рф, була спрямована на Кримський міст, друга летіла на військовий аеродром у Ростовській області", - сказав начальника головного штабу вкс рф Віктор Афзалов.
Крім того, за даними Telegram-каналу Shot, пізно ввечері також у Криму було збито два безпілотники. Зокрема, БПЛА було знищено на початку 23:00 над територією Кіровського району тимчасово окупованого Криму.
Уламки апаратів зараз шукають оперативні служби, попередньо ніхто не постраждав, пошкоджень на землі немає.
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