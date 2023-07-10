У Києві СБУ викрила особу колишнього народного депутата-комуніста, який брав участь у підписанні звернення до російського президента володимира путіна, в якому вимагалося визнання так званих "лднр". Про це повідомили у СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього народного депутата від забороненої "комуністичної партії України", який підтримав збройну агресію рф проти нашої держави. Напередодні повномасштабного вторгнення росії він був одним з організаторів звернення так званої "міжнародної спілки радянських офіцерів" до президента країни-агресора.

У повідомленні також зазначається, що протягом 2017-2019 років колишній нардеп брав активну участь у масових антиукраїнських заходах у москві та агітував за "приєднання" захопленої частини сходу України до рф. Також він виступав за офіційне введення на територію нашої держави військ рф.

Під час обшуків у зрадника виявили заборонену комуністичну літературу і прокремлівські друковані видання. Наразі вирішується питання про обрання йомузапобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала інформатора рф, який готував ракетний удар по військовому шпиталю у Миколаєві.