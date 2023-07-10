Трансгендер стала "Міс Нідерланди" вперше в історії [ Редагувати ]
У Нідерландах пройшов конкурс краси "Міс Нідерланди". Титул переможниці отримала 22-річна Ріккі Валері Колле, яка є трансгендерною жінкою. Про це повідомили у Daily Mail.
Тепер Ріккі Валері Колле має намір взяти участь у конкурсі "Міс Всесвіт", де вона буде змагатися з учасницями з інших країн за звання переможниці.
Під час оголошення результатів Колле була одягнена в довгу червону сукню з високим розрізом на стегнах і глибоким декольте. На ноги вона одягнула босоніжки з високими прозорими підборами та "золотим" каблуком.
Я подолала так багато душевно і фізично. Я вдячна за те, що почула своє ім'я, коли було оголошено про фінальний кастинг. Я дуже нервувала, але в той же час була дуже мотивована, я дійсно хотіла скористатися цією можливістю, заявила дівчина.
Зазначимо, що трансгендерних жінок допустили до участі в конкурсі лише з 2012 року. Раніше це було заборонено.
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