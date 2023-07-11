Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україні необхідно виконати велику домашню роботу для того, щоб відповідати вимогам членства в Північноатлантичному альянсі. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Нам зараз потрібно виконати велику домашню роботу з повного переходу на стандарти Альянсу.

За його словами, НАТО - не лише військовий Альянс, важливими там є права людини, демократія та свобода слова. У цій сфері "потрібно буде зробити дуже багато".

Наше військо відповідає вже стандартам НАТО. І дії нашої армії відповідають стандартам, тут питань ні в кого не виникає.

За його словами, перехід на технічне озброєння країн НАТО вже відбувається. Кількість західної зброї в Україні зростає.