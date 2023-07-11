"Україні зараз потрібно зробити велику домашню роботу": Данілов про вступ до НАТО [ Редагувати ]
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україні необхідно виконати велику домашню роботу для того, щоб відповідати вимогам членства в Північноатлантичному альянсі. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".
Нам зараз потрібно виконати велику домашню роботу з повного переходу на стандарти Альянсу.
За його словами, НАТО - не лише військовий Альянс, важливими там є права людини, демократія та свобода слова. У цій сфері "потрібно буде зробити дуже багато".
Наше військо відповідає вже стандартам НАТО. І дії нашої армії відповідають стандартам, тут питань ні в кого не виникає.
За його словами, перехід на технічне озброєння країн НАТО вже відбувається. Кількість західної зброї в Україні зростає.
Те, що ми сьогодні почули і почуємо завтра - це будуть визначні дні для нашої історії. Звичайно, хотілося б з першого разу й одразу. Але маємо на увазі, що до Альянсу входить 31 країна і кожна країна має дати згоду. Це складний процес . Але я впевнений, що ми пройдемо цей шлях.
по темі
Спроба державного перевороту в росії, яку минулого тижня провів засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, буде не останньою
Чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони пройде вже цієї п'ятниці, 23 червня. Ключовою темою стануть укриття в Україні, можуть бути ухвалені кадрові рішення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Північноатлантичного альянсу мають намір збільшити сили швидкого реагування до 300 тисяч військових
Північноатлантичний альянс дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим
Український президент Володимир Зеленський заявив, що основний пріоритет України під час саміту НАТО у Вільнюсі це забезпечення оборони для країни