Президент України Володимир Зеленський заявив про розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Шольцом.

Дякую за підтримку! Є домовленість про додаткові пускові установки "Петріот" та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!

"Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", - сказав президент.