"Є домовленість": Зеленський про розмову з Шольцом про гарантії безпеки [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Шольцом.
Дякую за підтримку! Є домовленість про додаткові пускові установки "Петріот" та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!
"Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", - сказав президент.
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