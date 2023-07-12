"Третя зустріч і третій успіх": Зеленський про гарантії безпеки для України [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомляється у Telegram Зеленського.
Третя зустріч і третій успіх для України на саміті за сьогодні.
Сторони обговорили оборону, політику, а також спільну безпеку. Зеленський подякував Сунаку за зброю, зокрема далекобійне озброєння.
Міцна підтримка України на шляху в НАТО. І готуємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже хороша зустріч!
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